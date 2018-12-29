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Полиция Египта после гибели туристов ликвидировала 40 боевиков

Общество

Они планировали ряд терактов

Каир, 29 декабря 2018, 12:11 — REGNUM  Полиция Египта в ходе ряда спецоперации ликвидировала 29 декабря 40 боевиков, после того как гибели трех туристов в Каире, сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным МВД страны, операции проходили на Синайском полуострове и в провинции Гиза. В ведомстве подчеркнули, что ликвидированные боевики «планировали серию операций против государственных учреждений, туристических мест и церквей».

Напомним, 28 декабря в результате взрыва заложенной на дороге бомбы к западу от египетской границы погибли трое вьетнамских туристов и один гражданин Египта. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за совершение этого акта насилия.

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Теракты в Египте
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