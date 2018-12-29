В Нью-Йорке за новогодними гуляниями присмотрят полицейские дроны

Нью-Йорк, США, , 12:08 — REGNUM Для обеспечения безопасности в ходе новогодних мероприятий на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке полиция собирается использовать беспилотные аппараты, пишет газета New York Daily News.

Отмечается, что дроны впервые будут применены для наблюдения за обстановкой в местах массового скопления людей. Также в полиции предупредили, что в новогоднюю ночь запрещено использовать в многолюдных местах гражданские коптеры, — их владельцы будут задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил, что для борьбы с нелегальными беспилотниками в столице России будут задействованы специальные комплексы авиасистем для патрулирования.

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