Кевин Спейси хочет избежать личного участия в судебном процессе — СМИ

Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Известный голливудский актер Кевин Спейси, обвиняемый в сексуальном насилии, пытается добиться права не присутствия на судебном заседании, сообщает 29 декабря Fox News.

Актер подозревается в изнасиловании 18-летнего мужчины в 2018 году. Слушания назначены на 7 января 2019 года, однако подозреваемый не горит желанием лично присутствовать в суде.

Соответствующее ходатайство подали адвокаты Спейси, однако государственный обвинитель требует оставить его без удовлетворения.

Напомним, в 2018 году СМИ начали раздувать серию скандалов с участием звезд кино, музыки, а также политическими деятелями. Ряд мужчин, преимущественно в США, обвиняются в домогательствах, совершенных, как правило, многие годы назад.

Первым в серии скандалов стал голливудский продюсер Харви Вайнштейн, вслед за ним последовали и другие известные личности. Большинство обвинений основывалось на показаниях женщин, которые спустя много лет внезапно почувствовали потребность к огласке.

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