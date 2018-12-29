В Челябинске осудили группу неонацистов

Челябинск, , 11:51 — REGNUM В Челябинске местные жители осуждены за убийство и экстремизм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

По данным следствия, в 2015—2017 годах на территории Челябинска действовала созданная подсудимыми ячейка одной из экстремистских организаций. Её участники оскверняли памятники, установленные в память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, изготовили и привели в действие взрывное устройство, а затем убили бомжа.

В зависимости от роли подсудимым вменили организацию и участие в экстремистской организации, незаконное изготовление взрывных устройств, вандализм и убийство, совершенное организованной группой. Один из них получил 18 лет колонии строгого режима, второй — 17,5. Ещё одному суд назначил 4 года общего режима, а один из подсудимых отделался условным сроком в 2,5 года.