В Самарской области жители завалили снегом вход в местную администрацию

Красноярский район, Самарская область, , 11:39 — REGNUM Вход в администрацию городского поселения Новосемейкино местные жители завалили большим сугробом. Таким образом граждане поблагодарили администрацию за «качественную уборку снега».

Своеобразную протестную акцию активно обсуждают пользователи социальных сетей. На фотографии, опубликованной жительницей региона, перед входом в здание администрации видна большая куча снега, которая перегородила дверь.

«Это и есть глас народа, оценка власти на местах», — поддержали активистов пользователи.

О реакции местных чиновников и дальнейшем развитии событий не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, 26 декабря днем в Самарской области начался сильный снегопад, выпало рекордное количество осадков. Областной центр встал в десятибалльных пробках. Позднее правительство региона отчиталось об уборке и вывозе с улиц Самары 12 тыс. тонн снега.

Всего с 1 по 27 декабря с городских магистралей вывезли 34 тыс. тонн снега.