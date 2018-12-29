Суббота, 29 Декабря 2018 года
11:41:39 МСК

В Самарской области жители завалили снегом вход в местную администрацию

Общество

Это неделя стала рекордной по количеству выпавших в регионе осадков

В Самарской области жители завалили снегом вход в местную администрацию
Иллюстрация: Twitter.com/av_narniy
Рукотворный сугроб в Новосемейкино

Красноярский район, Самарская область, 29 декабря 2018, 11:39 — REGNUM  Вход в администрацию городского поселения Новосемейкино местные жители завалили большим сугробом. Таким образом граждане поблагодарили администрацию за «качественную уборку снега».

Своеобразную протестную акцию активно обсуждают пользователи социальных сетей. На фотографии, опубликованной жительницей региона, перед входом в здание администрации видна большая куча снега, которая перегородила дверь.

«Это и есть глас народа, оценка власти на местах», — поддержали активистов пользователи.

О реакции местных чиновников и дальнейшем развитии событий не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, 26 декабря днем в Самарской области начался сильный снегопад, выпало рекордное количество осадков. Областной центр встал в десятибалльных пробках. Позднее правительство региона отчиталось об уборке и вывозе с улиц Самары 12 тыс. тонн снега.

Всего с 1 по 27 декабря с городских магистралей вывезли 34 тыс. тонн снега.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить