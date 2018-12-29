Суббота, 29 Декабря 2018 года
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Российский разработчик объявил о прекращении работы над Without Memory

Общество

Главную роль в проекте должны были исполнить Роман Курцын и Татьяна Космачёва

Москва, 29 декабря 2018, 12:03 — REGNUM  Основатель российской студии-разработчика игр Dino Games Аркадий Куликов сообщил о прекращении работы над своим проектом Without Memory. Игра разрабатывалась три года, но студия так и не смогла найти для неё издателя, сообщает Аркадий на своей странице во «ВКонтакте».

Создатель студии сообщил, что главной проблемой разработки Without Memory стало отсутствие опыта и высокая амбициозность проекта. Теперь Куликов хочет заняться созданием менее масштабной игры для того, чтобы получить необходимые навыки.

Также на YouTube-канале студии вышел видеодневник разработчиков, в котором рассказывается о работе над Without Memory. Оказалось, что главные роли в проекте должны были исполнить Роман Курцын («Я худею», «Фитнес») и Татьяна Космачёва («Закрытая школа»).

Напомним, что ранее другая команда российских разработчиков Team Rezonans выкладывала первый сюжетный трейлер своего проекта Orange Cast. Геймеры нарекли игру «Русским Mass Effect» из-за схожести визуального стиля этих проектов. Orange Cast находится на последней стадии разработки. В скором времени команда Team Rezonans сделает анонс официальной даты релиза.

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