В Дагестане планируют масштабное строительство: 25 школ, 22 детских сада

Махачкала, , 12:15 — REGNUM Порядка 25 школ и 22 детских сада на 7331 и 2070 мест соответственно планируется построить в Дагестане в 2019 году. Председатель правительства республики Артём Здунов поставил задачу сдать объекты в эксплуатацию до 1 сентября. Как сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе администрации региона, строительство школ и детских садов будет вестись в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» и республиканской инвестиционной программы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дагестан вошёл в число четырёх регионов России, которым из федерального бюджета будут выделены средства на полную ликвидацию трёхсменного режима обучения. На «правительственном часе» в Совете Федерации РФ 5 декабря заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что Дагестану, а также Чечне, Ингушетии и Бурятии в 2019 году в общей сложности будет выделено почти 11 млрд рублей.

Спустя два дня вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова заявила, что на средства из Москвы в регионе будет построено19 новых школ. В республике создана комиссия по выявлению муниципалитетов, в которых либо уже ведется трёхсменное обучение, либо есть риск перехода к нему.

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