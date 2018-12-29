Четверть граждан РФ верят, что 2019 год будет лучше 2018-го

Москва, , 11:24 — REGNUM Для России 2018 год был хуже, чем 2017-й, так считают 37% граждан, 15% — что лучше, 39% — что таким же. 33% опрошенных ничего от 2018-го не ждали, у 63% ожидания были: у 25% они оправдались, у 38% граждан — нет. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно опросу, прогнозы жителей России на 2019 год более пессимистичные, чем в 2018 году. Но четверть граждан (25%), полагают, что наступающий год будет лучше уходящего (снижение на 7 п.п.), 18% верят в лучшее, а 26% думают, что будет хуже (рост на 15 п.п.).

В улучшение экономической ситуации в стране верят 17% респондентов (снижение на 12 п. п). Уверены, что положение дел ухудшится, 31% опрошенных (рост на 20 п. п). Относительно прогнозов по безработице, коррупции и уровню жизни населения прогнозы также более пессимистичные, чем в 2018 году.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 16 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) планируют встретить Новый год дома в кругу семьи или на даче. 17% пойдут в гости к друзьям. В кафе, ресторане или клубе планируют отметить Новый год 5% граждан.

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