На ремонт федеральных трасс во Владимирской области потратят 8,4 млрд

Владимир, , 11:10 — REGNUM На ремонт федеральных трасс во Владимирской области в 2019—2020 годах планируют потратить 8,4 млрд рублей. Об этом 28 декабря по итогам встречи губернатора Владимира Сипягина и замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрия Прончатова сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Объём финансирования работ на федеральных автодорогах во Владимирской области в 2017 году составлял 5 млрд 416 млн рублей, в 2018 году — порядка 6 млрд 89 млн рублей, планируемое суммарное финансирование в 2019 — 2020 годах составит 8,4 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В регионе планируют построить две развязки на трассе М-7 «Волга» — на 179-м и 300-м километрах. Строительство должно начаться уже в 2019 году, а завершиться — к 2024 году.

Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019—2024 годах регион планирует получить из федерального бюджета почти 3,5 млрд рублей. Эти деньги должны помочь области к концу 2024 года привести в нормативное состояние 85% автодорог Владимирской городской агломерации.

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