Специалистам удалось обойти систему идентификации по рисунку сосудов руки

Лейпциг, Германия, , 11:04 — REGNUM Эксперты в области безопасности Ян Крисслер и Джулиан Альбрехт смогли обмануть систему биометрической идентификации, основанной на рисунке кровеносных сосудов руки человека. Свой доклад они представили в рамках выступления на Всемирном конгрессе хакеров (Chaos Communication Congress), который прошел в Германии.

В интервью изданию Motherboard специалисты сообщили: для того, чтобы обойти систему, им пришлось сделать около 2,5 тыс. снимков руки при помощи фотокамеры без инфракрасного фильтра. В результате им удалось создать слепок руки из дешевого воска, благодаря которому удалось обойти систему безопасности. Эксперты отметили, что теоретически, подобные снимки можно делать с расстояния в пять метров. Они добавили: их удивило то, насколько дешево им обошелся эксперимент.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что группа неизвестных хакеров получили доступ к личным данным около 1 тыс. жителей КНДР, перебежавших в Южную Корею. Им удалось взломать систему центра, занимающегося адаптацией этих людей.

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