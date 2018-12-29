Эммануэль и Брижит Макрон прибыли в Сан-Тропе

Париж, , 11:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди страны Брижит прибыли в Сан-Тропе на несколько дней, чтобы отдохнуть и встретиться с друзьями, сообщает французский телеканал La Chaîne Info (LCI).

Эммануэль Макрон, о котором ничего не было слышно после окончания визита в Чад, который состоялся 22 декабря 2018 года, был наконец замечен на улицах Сан-Тропе, в департаменте Вар на юго-востоке Франции вместе с супругой Брижит.

Согласно информации, полученной от местного издания Var-Matin, Эммануэль и Брижит Макрон решили провести отпуск в доме друзей первой леди. 28 декабря президентская чета была замечена на улицах Сан-Тропе в сопровождении только трех охранников. Эммануэль и Брижит Макрон обменялись несколькими словами с прохожими.

Пока неизвестно, до какой даты Эммануэль Макрон планирует остаться на юге Франции. Однако, как отмечает издание, глава государства должен вернуться в Париж 31 декабря, чтобы выступить с традиционным обращением к французам в канун Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Франции совершил визит в Чад 22−23 декабря 2018 года, чтобы встретиться с президентом страны Идриссом Деби Итно и обсудить общие усилия по борьбе с исламистами в зоне Сахеля.

Читайте ранее в этом сюжете: 2018 год оказался очень нестабильным для Макрона — СМИ