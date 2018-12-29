Туман откорректировал расписание аэропорта «Воронеж»

Воронеж, , 10:46 — REGNUM В аэропорту «Воронеж» 29 декабря задержана отправка и прием нескольких пассажирских авиарейсов.

В соответствии с данными онлайн-табло, на данный момент задержаны два рейса из Воронежа в Москву. Самолет авиакомпании S7 должен был вылететь в «Домодедово» в 10:20, его вылет задержан до 13:15. Самолет «Аэрофлота», который должен вылететь в Шереметьево в 11:10, отложен до 13:00.

Также отложено два рейса из Москвы: самолет авиакомпании S7 из московского «Домодедово», который должен приземлиться в 09:40, ожидается в 12:50. Прилет рейса «Аэрофлота» из «Шереметьево» задержан с 10:20 до 12:20.

Добавим, что накануне, 28 декабря, синоптики предупредили жителей о густом тумане. В регионе был объявлен «желтый» уровень опасности. Сейчас Воронеж окутал густой туман.