Суббота, 29 Декабря 2018 года
10:49:50 МСК

В Рязанской области со второй попытки выбрали оператора по ТКО

Общество

Заниматься вывозом и утилизацией мусора в Рязанской области будет компания «Эко-Пронск»

Рязань, 29 декабря 2018, 10:49 — REGNUM  В Рязанской области завершился конкурс по выбору регионального оператора по обращению с отходами. Как передает 29 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы конкурса, им стала компания «Экс-Пронск», зарегистрированная в Пронском районе.

В конкурсе участвовали три компании. Помимо победителя региональным оператором также хотели стать ООО «Экосервис» и ООО «Специализированная автобаза по уборке города». 28 декабря министр ТЭК м ЖКХ Рязанской области Андрей Горелов подписал итоговой протокол, согласно которому регоператором стало ООО «Эко-Пронск». Сейчас в компанию отправили проект соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Согласно данным на сайте компании, ООО «Эко-Пронск» оказывает услуги по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов. Компанию возглавляет Александр Алёхин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Рязанской области были отменены итоги первого конкурса по выбору оператора, согласно которым победителем стало ООО «Экосервис». Причиной стали нарушения, которые нашли сотрудники регионального УФАС. После этого суд оштрафовал министра Андрея Горелова на 40 тыс. рублей за допущенные нарушения.

Отметим, что согласно региональной схеме обращения с отходами в области планируют построить один мусороперерабатывающий завод и семь мусоросортировочных предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанского министра оштрафовали за нарушения при выборе оператора по ТБО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить