Два правоохранителя в Ингушетии обманули государство на 4 млн рублей

Магас, , 10:38 — REGNUM В Ингушетии вынесен приговор двум сотрудникам правоохранительных органов, в разные годы совершившим мошенничества на крупные суммы. Оба предоставили ложные сведения и незаконно получили от государства жилье, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе СКР по региону.

Один из них — бывший сотрудник УФСКН России по Ингушетии. В 2012 году он приписал себе пятерых несуществующих детей. На основании ложных сведений о составе семьи он смог получить квартиру стоимостью 2,887 млн рублей, «погрев руки» на этой сделке на 1,800 млн рублей.

Второй обвиняемый — бывший сотрудник МВД по региону в 2014 году обратился в жилищно-бытовую комиссию ведомства с заявлением о предоставлении ему жилищного сертификата на жилье. При этом он скрыл, что его супруга имеет в собственности квартиру. На покупку неположенного злоумышленнику жилья было перечислено 2,473 млн рублей.

По решению суда оба обвиняемых получили условные сроки наказания, один три года, второй — четыре.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Ингушетии было раскрыто мошенничество, которое совершил бывший заместитель начальника отделения МРЭО УГИБДД. Его обвинили в хищении 8,6 млн рублей, которые он обманным путем получил в качестве социальной выплаты для приобретения жилья.