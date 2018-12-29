Суббота, 29 Декабря 2018 года
10:51:24 МСК

Два правоохранителя в Ингушетии обманули государство на 4 млн рублей

Общество

Денежные средства были получены незаконно на жилье

Магас, 29 декабря 2018, 10:38 — REGNUM  В Ингушетии вынесен приговор двум сотрудникам правоохранительных органов, в разные годы совершившим мошенничества на крупные суммы. Оба предоставили ложные сведения и незаконно получили от государства жилье, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе СКР по региону.

Один из них — бывший сотрудник УФСКН России по Ингушетии. В 2012 году он приписал себе пятерых несуществующих детей. На основании ложных сведений о составе семьи он смог получить квартиру стоимостью 2,887 млн рублей, «погрев руки» на этой сделке на 1,800 млн рублей.

Второй обвиняемый — бывший сотрудник МВД по региону в 2014 году обратился в жилищно-бытовую комиссию ведомства с заявлением о предоставлении ему жилищного сертификата на жилье. При этом он скрыл, что его супруга имеет в собственности квартиру. На покупку неположенного злоумышленнику жилья было перечислено 2,473 млн рублей.

По решению суда оба обвиняемых получили условные сроки наказания, один три года, второй — четыре.

Читайте также: Замначальника отделения МРЭО Ингушетии попался на хищении 8,6 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Ингушетии было раскрыто мошенничество, которое совершил бывший заместитель начальника отделения МРЭО УГИБДД. Его обвинили в хищении 8,6 млн рублей, которые он обманным путем получил в качестве социальной выплаты для приобретения жилья.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить