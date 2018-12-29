Жительница Дагестана шесть лет получала двойную пенсию

Махачкала, , 10:39 — REGNUM Факт особо крупного мошенничества при получении страховых пенсий выявлен в Дагестане. Жительница Шамильского района одновременно получала выплаты сразу в двух субъектах России, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

В суде было установлено, злоумышленница изначально получала пенсию по случаю потери кормильца на троих несовершеннолетних детей в другом регионе страны. Скрыв этот факт, она в 2010 году обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Шамильскому району Дагестана о назначении ей аналогичных выплат. Таким образом, до 2016 года она получала пенсию в двойном размере. Сумма незаконно полученных денежных средств превысила 1,6 млн рублей.

Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 лет условно с испытательным сроком на полтора года. Ею также добровольно возмещен причиненный ущерб в размере 186 тысяч рублей. Остальная сумма в размере около 1,4 млн рублей с осужденной также взыскана судом.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что троих жителей города Дагестанские Огни также обвиняют в незаконном получении пенсионных выплат. Следствие считает, что в 2012 злоумышленники предоставили в местное отделение ПФ РФ документы о том, что им положена пенсия по старости. Однако эти сведения являлись ложными, и выплаты им не полагались. В течение пяти лет каждый из них незаконно получил по 600 тысяч рублей.