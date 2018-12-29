Сервис GOG начал бесплатную раздачу научно-фантастического хоррора SOMA

Варшава, , 10:34 — REGNUM Научно-фантастическая игра SOMA в жанре survival horror (выживание в условиях фильмов ужасов) стала доступна для скачивания на сервисе GOG. Её разработкой занималась компания Frictional Games, известная в среде геймеров своими проектами Penumbra и Amnesia.

Скачать новое произведение шведского разработчика на GOG можно будет до 14:00 (по московскому времени) 30 декабря 2018 года. Стоит отметить, что игра вышла в сентябре 2015 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC.

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Напомним, сюжет SOMA рассказывает геймерам о событиях на космической станции PATHOS-2, где стали происходить необъяснимые явления. Главный герой, не понимающий, как он оказался на этой станции, пытается разобраться с происходящим на ней, а также со своим прошлым.

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