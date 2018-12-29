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Пятиэтажку телефонной станции в Москве перепрофилируют в медцентр

Общество

Пятиэтажное здание расположено в Юго-Западном административном округе столицы в районе Южное Бутово

Москва, 29 декабря 2018, 10:31 — REGNUM  Бывшее здание автоматической телефонной станции (АТС) готовится стать медицинским центром, сообщила журналистам 29 декабря и. о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Пятиэтажное строение расположено в Юго-Западном административном округе столицы в районе Южное Бутово по адресу улица Скобелевская, владение 22в. Ему предстоит реконструкция «без изменения площади и внешних размеров строения», пояснила Пятова.

Проект уже одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы, теперь ему предстоят публичные слушания.

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