Пятиэтажку телефонной станции в Москве перепрофилируют в медцентр

Москва, , 10:31 — REGNUM Бывшее здание автоматической телефонной станции (АТС) готовится стать медицинским центром, сообщила журналистам 29 декабря и. о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Пятиэтажное строение расположено в Юго-Западном административном округе столицы в районе Южное Бутово по адресу улица Скобелевская, владение 22в. Ему предстоит реконструкция «без изменения площади и внешних размеров строения», пояснила Пятова.

Проект уже одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы, теперь ему предстоят публичные слушания.

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