Геймеры создают подробную энциклопедию по Fallout 76

Роквилл, США, , 10:45 — REGNUM Геймеры решили создать подробную энциклопедию по игре Fallout 76. Работа осуществляется при помощи краудсорсинга — каждый игрок может дополнять её по своему усмотрению, сообщается в тематическом сообществе игры на Reddit.

В энциклопедию должны попасть все игровые предметы с точными координатами их местонахождения. Сейчас геймеры работают над подробным списком чертежей, из которых можно будет создавать предметы. Сообщается, что энциклопедия функционирует в формате таблицы в Google Docs, куда все желающие могут добавлять информацию о предметах, которые они нашли в игре. По словам создателей проекта, в ближайшем будущем планируется создание собственного сайта.

Напомним, что ранее в Fallout 76 разработчики начали массово блокировать аккаунты игроков за использование модификаций. Под блокировку попадали любые сторонние дополнения к играм, даже графические модификации и патчи, исправляющие игровые ошибки. Служба поддержки компании Bethesda предложила игрокам написать эссе «о вреде использования читов» для разблокировки аккаунтов.