Митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону нашли замену

Новосибирск, , 10:17 — REGNUM Митрополит Челябинский и Миасский Никодим назначен митрополитом Новосибирским и Бердским, сообщается на сайте новосибирской епархии. Решение принято накануне, 28 декабря, на заседании Священного Синода РПЦ.

В свою очередь, митрополит Тихон назначен главой Владимирской митрополии с титулом Владимирский и Суздальский.

«Преосвященным Владимирским и Суздальским, главой Владимирской митрополии, быть митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесённые архипастырские труды. Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму, с освобождением его от управления Челябинской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится в постановлении Священного Синода.

Перестановки связаны с уходом епископа Евлогия (Смирнова) с должности митрополита Владимирского и Суздальского в связи с достижением 75-летнего возраста.

Митрополит Тихон с 1990 года был епископом Новосибирским и Барнаульским. В 1995 году отозван со своей кафедры и назначен председателем Издательского Совета РПЦ и главным редактором Издательства Московской патриархии с титулом епископа Бронницкого, викария Московской епархии. В 2000 году Тихон вновь назначен главой Новосибирской епархии.

Митрополит Тихон в 2015 году стал главным борцом против поставки «Тангейзера» в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета.

Напомним, в феврале 2015 года прокуратура Новосибирска возбудила административное производство в отношении на тот момент директора театра Бориса Мездрича и режиссера Тимофея Кулябина, поставившего оперу Рихарда Вагнера «Тангейзер», перенеся её действие в современность. Проверка проводилась как раз по заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. В марте дела были прекращены «за отсутствием состава административного правонарушения».

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