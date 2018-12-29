В России разрабатывают порядок доступа волонтеров в медучреждения

Москва, , 10:16 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ уделяется особое внимание развитию волонтерского движения в сфере охраны здоровья. Поэтому разрабатывается порядок доступа волонтеров в медицинские организации, сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» насчитывает в 81 региональное отделение и более 20 тыс. волонтеров по всей России.

Среди волонтеров — студенты-медики, ординаторы и врачи, а также школьники. Насчитывается 1700 волонтеров-школьников, объединенных в 167 волонтерских отрядов, ребята помогают в поликлиниках и больницах.

В Минздраве уточнили, что, а время работы движения время оказано более 2 млн. часов волонтерской помощи в больницах. Волонтеры работают в 800 отделениях в 447 учреждениях здравоохранения по всей России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России на развитие добровольчества за шесть лет до 2024 года направят более 27 млрд рублей. В регионах планируется создать 318 региональных ресурсных центров добровольчества и центры «серебряного волонтёрства».

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