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В Астане открыли «белую мечеть»

Общество

Мечеть полностью облицована белым мрамором и носит название Aq meshit

Астана, 29 декабря 2018, 10:20 — REGNUM  В Астане по улице Мустафина состоялась церемония открытия мечети, которая отличается новым форматом строительства религиозных сооружений, сообщили 29 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

В церемонии принял участие председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Серикбай кажы Сатыбалдюлы. Он отметил, что мечеть станет не только местом поклонения мусульман, но и центром согласия, мира и очагом изучения истории, а также площадкой для укрепления межнационального и межконфессионального согласия.

Отметим, отличие «белой мечети» от традиционных сооружений заключается в количестве минаретов. В классических мечетях четыре минарета, в новой мечети их два, каждый из них состоит из трех разных секций.

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Ислам
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