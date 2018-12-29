Сторонники «желтых жилетов» во Франции хотят создать ассоциацию

Перпиньян, Франция, , 10:24 — REGNUM Участники протестного движения «желтые жилеты» в департаменте Восточные Пиренеи, расположенном на юге Франции, призвали провести 13 января 2019 года «учредительный конгресс», чтобы структурировать движение и создать ассоциацию, сообщает Le Figaro.

«Если мы хотим участвовать в общенациональных дебатах, мы не можем продолжать в том же духе. Крайне важно структурировать и задокументировать речь «желтых жилетов», — заявил Жорж Фрэнсис, представитель движения.

Таким образом, 13 января в два часа дня в культурный центр города Кабестани сторонники движения «желтые жилеты» были приглашены для участия в учредительном собрании по созданию ассоциации. Голосование за избрание членов совета директоров этого «Гражданского движения желтых жилетов департамента Восточные Пиренеи» состоится после представления кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники движения «желтые жилеты» в Париже объявили о намерении провести акцию протеста в канун Нового года на Елисейских Полях.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции планируется новая мобилизация «желтых жилетов»