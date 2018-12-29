Суббота, 29 Декабря 2018 года
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Верховный суд Пакистана признал турецкую школу террористическим центром

Общество

Школа связана с широко известным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом

Исламабад, 29 декабря 2018, 13:51 — REGNUM  28 декабря Верховный Суд Пакистана постановил закрыть турецкий образовательный фонд Cag, работающий на территории Пакистана, назвав его «террористическим».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Фонд Cag связан с известным турецким писателем, философом и проповедником Фетхуллахом Гюленом. Гюлен считается главным врагом нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и, по мнению официальной Анкары, идеологом неудавшегося военного путча 2016 года.

Верховный суд Пакистана распорядился закрыть школу и временно прекратить финансирование всех ее образовательных программ из-за границы. Управление активами закрытой школы передали другой турецкой организации, Фонду Maarif, связанному с правительством Турции.

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Зарубежная хроника
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