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Глава пакистанских военных подтвердил смертный приговор 22 террористам

Общество

Камар Джавед Баджва подтвердил приговоры военного суда Пакистана

Исламабад, 29 декабря 2018, 10:49 — REGNUM  28 декабря начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва подтвердил смертный приговор 22 террористам.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, все приговорённые причастны к нападениям и терактам различных масштабов. В общей сложности, от рук осуждённых погибло не менее 176 человек, в том числе 19 военных и 41 полицейский.

Кроме того, ещё 15 человек по решению военного суда получили различные тюремные сроки. Двое заключенных были оправданы и отпущены на свободу.

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Зарубежная хроника
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