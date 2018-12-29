Глава пакистанских военных подтвердил смертный приговор 22 террористам

Исламабад, , 10:49 — REGNUM 28 декабря начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва подтвердил смертный приговор 22 террористам.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, все приговорённые причастны к нападениям и терактам различных масштабов. В общей сложности, от рук осуждённых погибло не менее 176 человек, в том числе 19 военных и 41 полицейский.

Кроме того, ещё 15 человек по решению военного суда получили различные тюремные сроки. Двое заключенных были оправданы и отпущены на свободу.