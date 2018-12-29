Кокорину не дадут сыграть в футбол с сотрудниками СИЗО

Москва, , 10:02 — REGNUM Находящийся в «Бутырке» футболист Александр Кокорин не сможет принять участия в непрофессиональном матче с сотрудниками СИЗО. Об этом написала на своей странице в Instagram адвокат спортсмена Татьяна Стукалова.

Она пояснила, что действующий контракт с клубом «Зенит» запрещает Кокорину участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях. Более того, в заключении у спортсмена обострилась травма колена, так как прерван курс реабилитации.

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В комментариях к записи Стукаловой пользователи поддержали запрет на игру. Так, они указали на «унизительность» и опасность матча «на технически не приспособленном поле с непрофессиональными игроками, которые не знают технику безопасности».

О возможном матче в СИЗО ранее сообщила зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Она рассказала, что на матч с сотрудниками учреждения согласился Павел Мамаев и пообещал уговорить Кокорина на игру, сообщает Р-Спорт.

Как сообщало ИА REGNUM, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в нанесении побоев и помещены под арест. В начале октября они участвовали в потасовках в центре Москвы.

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