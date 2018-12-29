Конфедерация труда Аргентины потребовала от правительства повышения зарплат

Буэнос-Айрес, , 10:21 — REGNUM Всеобщая конфедерация труда Аргентины потребовала у правительства вновь созвать Советы по вопросам зарплаты, так как повышения зарплат, которое было согласовано с властями ранее, уже недостаточно.

Как сообщило венесуэльское агентство «Телесур», руководство Конфедерации потребовало внести изменения в достигнутое в августе соглашение, предусматривающее повышение зарплат в стране на 25% в четыре этапа. Напомним, в соответствии с настоящим соглашением, в июне 2019 года минимальная зарплата в Аргентине вырастет до 12,5 тыс. песо (328,67 долл. США).

«Прежде чем вносить по требованию МВФ какие-либо изменения в трудовое законодательство, правительство должно обратиться к Совету по вопросам зарплат, чтобы привести уровень зарплат в соответствие с текущей экономической ситуацией», — отметил Генеральный Секретарь Конфедерации Эктор Даер. Также Даер назвал позорной ситуацию, при которой минимальный уровень зарплат вырос всего на 25%, в то время как инфляция уже превысила планку в 45%.