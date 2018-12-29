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Правительство РФ ввело упрощённый порядок признания садовых домов жилыми

Общество

Решение будет принимать орган местного самоуправления в упрощённом порядке

Москва, 29 декабря 2018, 09:41 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощённом порядке признания садовых домов жилыми. Текст документа опубликован 29 декабря на сайте правительства России.

С 1 января 2019 года в России вступает в силу федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно нему, садовый дом может быть признан жилым домом, а жилой дом — садовым домом. Порядок данного перехода установило правительство РФ.

Решение будет принимать орган местного самоуправления в упрощённом порядке.

«В отличие от порядка признания помещения жилым помещением, в котором для признания необходимо заключение комиссии, устанавливается уведомительный характер признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на основании исчерпывающего перечня документов», — говорится в пояснении к постановлению.

Данным постановлением утверждена также форма бланка решения органа местного самоуправления.

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Садоводческие товарищества
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