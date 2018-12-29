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Китай ужесточит импорт стального и алюминиевого лома

Общество

Более строгие требования вступят в силу с июля

Пекин, 29 декабря 2018, 09:32 — REGNUM  Власти Китая планируют ввести с 1 июля ограничение на импорт стального и алюминиевого лома, заявили 29 декабря в Министерстве экологии и защиты окружающей среды КНР, сообщает британское агентство Reuters.

В ведомстве отметили, что стальной и алюминиевый лом будет отнесен к категории ограниченного лома, добавив, что смежные структуры создадут новые стандарты для медного и алюминиевого вторсырья.

Напомним, за прошедший год объемы импорта твердых отходов в Китай сократились более чем наполовину из-за введения более жестких требований в связи с начатой в 2017 году «войной с загрязнением».

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Политика Китая
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