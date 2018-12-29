Сковородников-Эрлих: Желаю в Новом году воздуха без запаха химии

Красноярск, , 11:26 — REGNUM Экологический активист Андрей Сковородников-Эрлих пожелал в новом году жителям России чистого неба и воздуха без запаха химии, а также соблюдения экологического законодательства всеми игроками, от самых крупных до частных котельных.

«Чиновникам желаю делать, а не годами обещать. Рядовым гражданам — иметь смелость и силы бороться, а не жаловаться на кухнях и в интернете. Хотите, чтобы сбылись наши желания, чтобы Красноярск перестал быть городом «чёрного неба»? Чем больше нас выйдет на митинг «За чистое небо» 30 марта, тем больше шансов этого добиться. Никакой Дед Мороз нам в этом не поможет, только мы с вами, сами», — сказал Сковородников-Эрлих в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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