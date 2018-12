Фильм «Смерть Сталина» вошел в список любимых картин Барака Обамы

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама к концу 2018 года составил список наиболее полюбившихся ему произведений музыки, литературы, публицистики, кинематографа. Списком «вызывающих, вдохновляющий и просто любимых» работ Обама поделился со своими подписчиками на Facebook 28 декабря.

Среди 15-ти отмеченных им фильмов значатся «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи, «Аннигиляция» Алекса Гарленда, «Черная пантера» Райана Куглера. В выборе книг, как отметил сам Барак Обама, он был пристрастным: в список любимых он поместил автобиографию своей супруги Мишель Обамы «Становление». Также среди 29 книг значатся «Долгий путь к свободе» Нельсона Манделы, «Американский брак» Тайяри Джонс, «Как умирают демократии» Стивена Левицки и Дэниэла Зиблатта.

В качестве полюбившихся песен Обама назвал «Apes••t» дуэта The Carters, «Wait by the River» группы Lord Huron, «Nterini» Фатуматы Диавары и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее супруга бывшего президента Мишель Обама заняла первое место в рейтинге женщин, вызывающих восхищение у жителей США. За ней расположились телеведущая Опра Уинфри и политик Хиллари Клинтон.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишель Обама обогнала Клинтон в «рейтинге восхищения»