Дети Южного Судана рассказали о мечтах про будущее страны

Джуба, , 09:32 — REGNUM 7 лет назад, в 2011 году Южный Судан обрел независимость. Об этом сообщает CNN. Известная журналистка телеканала Сара Джонс опросила 7-летних детей о том, какой они видят идеальную страну и каким мечтают видеть Южный Судан.

Эстер Н. вспоминает войну в Судане в 2016 году: «Я помню, как люди убегали от убийц». Она хочет, чтобы ее страна была самой лучшей в мире: «Пусть люди не воюют. Люди не должны голодать. Дети должны любить друг друга. Я мечтаю, чтобы Южный Судан был мирным. И чтобы все люди любили друг друга.»

Марк К. говорит, что он хочет безопасности для людей из Южного Судана.

«Люди должны быть в безопасности и не должны страдать», — отметил он.

Тайлер Д. происходит из народа динка в Джубе. Он мечтает стать пилотом. Он поделился своим видением будущего Южного Судана: «Я хочу мир для Южного Судана. Без проблем, без борьбы, без войны.»

Карлин Э. рассказала, что она была в Хартуме, когда война 2016 года началась.

«Я хочу развития для своей страны, — отметила она. — Пусть люди не воюют, пусть они будут вместе.»

«Южный Судан — хорошая страна», — рассказал Ронни М. Он хочет стать министром науки и технологий.