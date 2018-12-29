Москвичам предлагают встретить «Новый год моего детства»

Москва, , 09:12 — REGNUM Москвичам и гостям столицы предлагают встретить новый 2019 год в центре города на Тверской улице. Тема праздничных площадок в центре столицы — «Новый год моего детства», сообщается на портале мэра Москвы.

С 31 декабря по 2 января все пришедшие на Тверскую улицу смогут погрузиться в новогоднюю атмосферу одной из четырех эпох.

Оформление и культурную программу посвятят истории и традициям праздника в разные десятилетия — с 1950-х годов до наших дней. Также гостей угостят новогодними деликатесами разных эпох.

Например, на площадках «Нового года моего детства» можно будет увидеть космическую ёлку с героями «Ну, погоди!», а еще одна ёлка напомнит об Олимпиаде-1980.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Новый, 2019 год можно будет встретить в крупных столичных парках. Так, с 31 декабря на 1 января новогоднюю праздничную программу подготовили 25 парков.

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