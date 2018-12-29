В учебниках истории Украины обелят главаря «ОУН-УПА"* — эксперт

Киев, , 09:15 — REGNUM Правительство Украины потребовало от авторов и книгоиздателей изъять из учебников истории для десятого класса упоминание о сотрудничестве главаря «ОУН-УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича с нацистами. Об этом заявил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский 28 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Долинский рассказал, что в министерство образования Украины обратились члены одной из партий, которые потребовали убрать не только информацию, «дискредитирующую» руководителя 201-го шуцманшафт-батальона, но и данные о коллаборационизме членов дивизии СС «Галичина».

"Они не предавали свой народ, не уничтожали и не боролись против него. Военное сотрудничество с Германией служило национальной цели — получению независимости», — утверждает украинский историк Роман Грыцькив на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в течение всего существования дивизии СС «Галичина», её члены приносили несколько присяг, включая присягу лично Адольфу Гитлеру. В 1945 году немцы переименовали «Галичину» и провели церемонию принесения присяги Украине. Исходя из этого, современные украинские пропагандисты отрицают нацистский характер данного формирования.

В послевоенное время от рук бандитов «ОУН-УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли десятки тысяч мирных жителей Западной Украины, что прекрасно известно «историку» Грыцькиву.

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