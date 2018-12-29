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В Южной Кореи построили учебные центры по подготовке к стихийным бедствиям

Общество

Учебные центры принимают до 270 человек в неделю

Сеул, 29 декабря 2018, 09:47 — REGNUM  Крушение парома «Севоль», землетрясение в г. Кёнджу и г. Пхохан, пожар в метрополитене г. Тэгу — события в Южной Корее, заставившие задуматься о безопасности. Об этом сообщает YTN.

Так, в Сеуле построили два Учебных центра по подготовке к стихийным бедствиям, один расположен на юго-западе, в районе Тонджакку, другой в восточной части города, районе Кванджингу. В каждом центре есть несколько локаций: «Тайфун», «Землетрясение», «Осторожно, подводные рифы», «Как пользоваться огнетушителем», «Эвакуация при пожаре», «Станция метро». В учебном центре посетители могут прослушать правила безопасности и погрузится в «реальные» условия бедствий.

Посещение учебного центра бесплатное и проходит 3 раза в день, кроме среды. Максимальное количество людей посещающих центр в течение недели равно 180 человек, в вечернее время и выходные 90.

Первая локация «30 м/сек». Представляет собой комнату с изображениями последствий тайфуна и потоком воздуха 30 м/сек. Перед началом испытания выдают защитные очки и просят вытащить все из карманов, так как из-за порывов ветра карманы могут быть вывернуты.

Вторая локация «Землетрясение», представляет собой помещение стилизованное под настоящий дом, со всеми атрибутами. В первую очередь, здесь говорят о трех вещах, которые должен знать каждый во время землетрясения: перекрыть газ, отключить электричество, открыть входную дверь.

Кроме того, локация оборудована специальным механизмом, который может имитировать землетрясение от 1 до 7 баллов.

Следующая локация — «Острожно, подводные рифы». Этот зал был создан после крушения парома «Севоль» и на сегодняшний день является самой посещаемой локацией. Здесь рассказывают как пользоваться спасательным жилетом, как проходит процесс эвакуации во время чрезвычайной ситуации и как снизить потерю тепла в море.

«Как пользоваться огнетушителем». По словам специалистов из данного центра, наличие огнетушителя в доме и транспортном средстве является первым шагом к предотвращению бедствия.

Локация «Станция метро» представляет собой макет станции и один из вагонов состава. Здесь объясняют как необходимо себя вести при пожаре и как покинуть вагон.

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