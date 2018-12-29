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В Москве 29 декабря ожидается семиградусный мороз

Общество

Синоптики сообщили о нахождении столичного региона в зоне слабовыраженного теплого атмосферного фронта

В Москве 29 декабря ожидается семиградусный мороз
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зима в Москве

Москва, 29 декабря 2018, 09:03 — REGNUM  В Москве температура воздуха 29 декабря опустится до семи градусов мороза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

Синоптики сообщили о нахождении столичного региона в зоне слабовыраженного теплого атмосферного фронта. Это будет сопровождаться полями облачности и небольшими очаговыми снегопадами. Температурный фон окажется близким к климатической норме.

«Относительная влажность 72−77%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба», — отметили в центре.

В Москве температура воздуха достигнет — 7 градусов, в Подмосковье — 9. Ветер юго-западный 1−6 м/с.

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