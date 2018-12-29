В Австралии лишили гражданства человека, подозреваемого в связях с ИГИЛ*

Канберра, , 08:55 — REGNUM Правительство Австралии лишило гражданства человека, подозреваемого в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 29 декабря Al Arabia.

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что рожденный в Мельбурне Нил Пракаш, который в настоящее время ожидает суда в Турции, лишен гражданства.

«Моим главным приоритетом является и всегда будет являться безопасность для всех граждан Австралии», — подчеркнул Даттон, комментируя лишение гражданства подозреваемого в связях с терроризмом.

Пракаш находился на территории, подконтрольной «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после того, как он ее покинул он был задержан правоохранительными службами Турции в октябре 2016 года.