Разработчики игры Atlas живы благодаря несвежей пицце и «энергетикам»

Киркленд, США, , 08:50 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Atlas из компании Studio Wildcard, известной благодаря своему проекту Ark: Survival Evolved, извинились перед геймерами за проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Об этом 28 декабря сообщил журнал Variety.

Они пояснили, что не ожидали такого наплыва пользователей после выхода игры в «раниий доступ» в Steam (игра доступна, но находится на стадии разработки) и вынуждены были на скорую руку искать новые технические решения. При этом разработчики сообщили, что пытаются сделать все возможное, добавив, что их «круглосуточный бункер разработки» работает лишь на «Red Bull и несвежей пицце».

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Напомним, Atlas представляет собой многопользовательский «симулятор пирата». Она вышла в «ранний доступ» 23 декабря 2018 года. После того, как геймеры столкнулись с массой проблем в игре, проект получил в Steam более 14 тыс. отрицательных отзывов, лишь 28% покупателей Atlas оценили её положительно.

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