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В аэропортах Москвы проведут новогоднюю акцию для туристов

Общество

С 29 декабря по 2 января им будут раздавать праздничные новогодние открытки

В аэропортах Москвы проведут новогоднюю акцию для туристов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Шереметьево

Москва, 29 декабря 2018, 08:11 — REGNUM  В московских аэропортах пассажиров поздравят с наступающим 2019 годом. Для туристов, прибывающих в Москву, волонтеры проведут акцию «Москва поздравляет тебя!», сообщается на портале мэра столицы.

Цель акции «Москва поздравляет тебя!» — показать радушие столицы нашей Родины для туристов со всей России и мира.

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Пассажиры, прибывающие во Внуково, Домодедово и Шереметьево, с 29 декабря по 2 января получат праздничные новогодние открытки с пожеланиями и подарками.

Тексты на открытках написаны на русском, английском и китайском языках.

Подробнее: Вокзалы Москвы подготовили для пассажиров новогодние сюрпризы

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожные вокзалы Москвы также подготовили для гостей прибывающих в столицу приятные новогодние сюрпризы.

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