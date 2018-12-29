В аэропортах Москвы проведут новогоднюю акцию для туристов

Москва, , 08:11 — REGNUM В московских аэропортах пассажиров поздравят с наступающим 2019 годом. Для туристов, прибывающих в Москву, волонтеры проведут акцию «Москва поздравляет тебя!», сообщается на портале мэра столицы.

Цель акции «Москва поздравляет тебя!» — показать радушие столицы нашей Родины для туристов со всей России и мира.

Большинство жителей России встретят Новый год дома

Пассажиры, прибывающие во Внуково, Домодедово и Шереметьево, с 29 декабря по 2 января получат праздничные новогодние открытки с пожеланиями и подарками.

Тексты на открытках написаны на русском, английском и китайском языках.

Подробнее: Вокзалы Москвы подготовили для пассажиров новогодние сюрпризы

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожные вокзалы Москвы также подготовили для гостей прибывающих в столицу приятные новогодние сюрпризы.

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