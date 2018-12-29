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В Нигерии скончался бывший президент Шагари

Общество

Шеху Шагари проводил реформы в области жилищного строительства, промышленности, транспорта и сельского хозяйства

Абуджа, 29 декабря 2018, 08:09 — REGNUM  Президент Нигерии в 1979—1983 годах Шеху Шагари скончался в столице страны Абудже в возрасте 93 лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Смерть государственного деятеля наступила 28 декабря в одной из столичных клиник. Похороны Шагари пройдут по исламскому обряду в родном для него штате Сокото 29 декабря.

Шеху Шагари родился 25 февраля 1925 года в семье фермера-торговца. Окончил педагогический колледж, работал школьным учителем. В 1950-х годах активно занялся политикой, с 1959 года руководил рядом министерств.

В 1979 году Шагари победил на президентских выборах и занялся реформами в области жилищного строительства, промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Несмотря на то, что при Шагари Нигерия развивалась, все уровни власти оставались коррупционными. В канун Нового года в 1983 году Шагари был свергнут с поста главы государства.

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Кончины крупных политиков
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