В Нигерии скончался бывший президент Шагари

Абуджа, , 08:09 — REGNUM Президент Нигерии в 1979—1983 годах Шеху Шагари скончался в столице страны Абудже в возрасте 93 лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Смерть государственного деятеля наступила 28 декабря в одной из столичных клиник. Похороны Шагари пройдут по исламскому обряду в родном для него штате Сокото 29 декабря.

Шеху Шагари родился 25 февраля 1925 года в семье фермера-торговца. Окончил педагогический колледж, работал школьным учителем. В 1950-х годах активно занялся политикой, с 1959 года руководил рядом министерств.

В 1979 году Шагари победил на президентских выборах и занялся реформами в области жилищного строительства, промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Несмотря на то, что при Шагари Нигерия развивалась, все уровни власти оставались коррупционными. В канун Нового года в 1983 году Шагари был свергнут с поста главы государства.