Управление традиционной медицины Китая пересмотрит правила рекламы лекарств

Пекин, , 07:59 — REGNUM Администрация традиционной китайской медицины (TCM) Китая инициировало всеобщий пересмотр правил подачи рекламы в сфере TCM, продвижении услуг и продукции, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Нарушение законов и правил должно быть строго наказуемо, сообщили в администрации. Действия связаны с тем, что ранее было зафиксировано огромное количество случаев различного рода нарушений в области рекламы продукции традиционной китайской медицины, которые привели к нанесению вреда здоровью граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинская компания Quanjian Nature Medicine Technology Development Co., Ltd. из китайского города центрального подчинения Тяньцзиня находится под следствием в связи с инцидентом, когда неправильная реклама привели к гибели ребенка.

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