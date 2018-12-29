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«Чёрное небо» в Красноярске продлили до Нового года

Общество

В столице края сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности

«Чёрное небо» в Красноярске продлили до Нового года
Иллюстрация: Скриншот со страницы группы «#Зачистоенебо — Красноярск». Vk.com
Красноярск под «чёрным небом»

Красноярск, 29 декабря 2018, 07:33 — REGNUM  В Красноярске режим «чёрного неба» продлится как минимум до 31 декабря.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохранятся в Красноярске с 19 часов (местн.) 28 декабря до 19 часов 31 декабря.

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Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Красноярск — город с серьёзными экологическими проблемами. В период так называемых режимов «чёрного неба» над городом нависает густой смог, становится трудно дышать. Вот и в этот раз красноярцы жалуются в соцсетях на удушливый смог.

«Газовая камера», — пишет житель Красноярска в группе «За чистое небо» в соцсети «ВКонтакте».

"Мне кажется, что дым уже дома, глаза режет», — подчёркивает ещё один подписчик паблика.

Экологи сходятся во мнении, что на ситуацию сильнее всего влияют промышленные, тепловые предприятия, а также транспорт.

Напомним, до этого режим «чёрного неба» в Красноярске действовал с 19 часов 25 декабря до 19 часов 28 декабря.

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Экологические проблемы Красноярского края
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