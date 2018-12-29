Польский суд осудил создателей немецкого фильма «Наши матери, наши отцы»

Краков, Польша, , 07:45 — REGNUM Суд Кракова (Польша) осудил немецкий телеканал ZDF за искажение образа польских солдат в художественном трехсерийном фильме «Наши матери, наши отцы», передает канал n-tv 28 декабря.

Судья Камиль Гжесик постановил, что борцы с фашизмом, солдаты польской Армии Крайовой (АК) в этом фильме были представлены «некорректно», «не в соответствии с действительностью», а именно — как антисемиты. Это искажение имело «прямые последствия для чести и достоинства истца», 94-летнего ветерана АК Збигнева Радловского. Прошедший через концентрационный лагерь, спасавший евреев во время Холокоста Радловский подал иск против ZDF при поддержке ассоциации ветеранов АК.

Суд приговорил телеканал к выплате штрафа, эквивалентного €5 тыс., а также обязал принести публичные извинения на польском и немецком языках. Однако ZDF не намерен сдаваться: канал выразил сожаление, что польский суд «не уделил достаточно внимания свободе творчества».

Фильм «Наши матери, наши отцы» был впервые показан в марте 2013 года. Сюжет повествует о судьбе пятерых друзей из Берлина с 1941 по 1945 год. Выход фильма породил полемику в разных странах, в том числе вызвал негативную реакцию Министерства иностранных дел РФ. В 2014 году фильму была присуждена американская телевизионная премия «Эмми».