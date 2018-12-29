Священный синод РПЦ решил создать Патриарший экзархат в Западной Европе

Москва, , 07:26 — REGNUM На состоявшемся 28 декабря заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) было решено образовать Патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата РПЦ.

Сообщается, что главой Патриаршего экзархата в Западной Европе назначен епископ Богородский Иоанн с титулом «Корсунский и Западноевропейский». В сферу пастырской ответственности экзархата были включены Андорра, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Франция и Швейцария.

Также сообщается о принятом решении образовать епархию РПЦ в Испании и Португалии с центром в Мадриде.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября Священный синод РПЦ собирался на внеочередное заседание, главной темой которого стало обсуждение разногласий, возникших с Константинопольским патриархатом по поводу возможной автокефалии украинской православной церкви, а также назначений константинопольским патриархом Варфоломеем своих экзархов на Украине.

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