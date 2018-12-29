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В Новый год на Красной площади запрещены алкоголь и пиротехника

Общество

Запрет на спиртное во время массовых мероприятий действует в столице с 2000 года

Москва, 29 декабря 2018, 07:20 — REGNUM  На Красной площади в Москве в период празднования Нового года запрещено использовать пиротехнику и употреблять спиртное. Об этом говорится в сообщении на официальном портале столичной мэрии.

Москвичам и гостям столицы напомнили, что запрет на алкоголь во время массовых мероприятий действует в городе с 2000 года. Продавать и распивать спиртное на праздничных площадках нельзя, такая возможность остается в ресторанах, барах и кафе.

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В связи с тем, что запуск фейерверков потенциально опасен для здоровья и жизни участников гуляний, этот вид развлечений также под запретом. Для пиротехнических шоу в Москве предусмотрены 38 площадок, еще 76 специальных площадок выделят населению для использования бытовой пиротехники.

«В обеспечении безопасности праздничных мероприятий будут задействованы значительные силы полиции», — подчеркнули в мэрии.

Так, в центре Москвы в праздничный период будет действовать особый режим — граждан досмотрят на девяти основных и 16 дополнительных контрольно-пропускных пунктах, оборудованных металлодетекторами.

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