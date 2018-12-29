Внешний вид Мелании Трамп сравнили с «эльфом без штанов»

Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Костюм супруги президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Мелании, вернувшейся из поездки в Ирак и Германию, вызвал насмешки пользователей сети. Некоторые сравнили первую леди с эльфом.

На кадрах встречи четы Трампов на авиабазе «Эндрюс» (США), опубликованной журналом Time, на Мелании надето зеленое пальто и облегающие брюки светло-коричневого цвета, из-за чего некоторым пользователям Twitter показалось, что первая леди спускается по трапу вовсе без штанов.

https://twitter.com/TIME/status/1078278173295632384

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мелания Трамп подверглась жёсткой критике в сети, а также у ряда популярных новостных изданий за то, что для поездки в Кению она надела белые пробковый шлем и рубашку вкупе с высокими сапогами.

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