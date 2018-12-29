Расследование: медицинская компания в Китае распространяла опасную рекламу

Тяньцзинь, Китай, , 06:20 — REGNUM Медицинская компания из китайского города центрального подчинения Тяньцзиня находится под следствием в связи с предполагаемым предоставлением недостоверных сведений в их рекламе, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

«Предварительное расследование подтвердило, что медицинская компания Quanjian преувеличивала эффект от некоторой ее продукции. Дальнейшее расследование продолжится, а его результаты буду представлены общественной, когда придет время», — заявил вице-мэр города Тяньцзиня Кан И.

Ранее власти Тяньцзиня инициировали расследование в отношение компании Quanjian Nature Medicine Technology Development Co., Ltd. после того, как с ее стороны повсеместно в интернете стала распространяться недостоверная реклама в духе сетевого маркетинга. При этом, недостоверные сведения, распространяемые в рекламе, могли стать причиной смерти четырехлетней девочки от рака в 2015 году.

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