В Пекине вынесен приговор воспитательнице, которая пытала детей иголками

Пекин, , 05:24 — REGNUM Воспитатель детского сада была приговорена судом Пекина к одному году и шести месяцам тюрьмы за жестокое обращение с детьми, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Приговор был вынесен Народным судом района Чаоян города Пекина. Суд выяснил, что Лю Янань, являвшаяся воспитателем детского сада Red Yellow Blue (RYB) колола детей иголками в «воспитательных» целях. В результате, в ноябре 2017 года пострадали четыре ребенка. Суд также запретил Лю работать в сфере воспитания и обучения детей в течение пяти лет. Суд признал поведение Лю крайне опасным для психики и душевного здоровья детей.

Ответим, что согласно китайским законам, лица, проявлявшие насилие по отношению к детям, старикам и пациентам в лечебных заведениях, а также инвалидам могут получить до трех лет тюрьмы, в случае серьезного характера насилия.

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Как сообщало ИА REGNUM, суды Китая с 2015 года рассмотрели 2800 случаев торговли женщинами и детьми.

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