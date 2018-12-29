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Молдавия и Украина открыли новый совместный пограничный пункт

Общество

КПП открывали Порошенко и Филип

Кишинёв, 29 декабря 2018, 04:59 — REGNUM  Премьер-министр Молдавии Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко открыли 28 декабря новый совместный пункт пропуска через госграницу «Паланка-Маяки-Удобное». Как передает ИА REGNUM, молавдсмкие и украинские чиновники пообещали, что время ожидания на таможне будет значительно сокращено.

Филип отметил, что деньги на обустройство совместного пункта выделил ЕС. «Этот пункт пропуска, построенный по европейским стандартам, приближает нас к Европе и в первую очередь приносит пользу тем, кто пересекает границу. Нам удалось построить здесь современную инфраструктуру. В то же время речь идет и об улучшении условий труда сотрудников Пограничной полиции и Таможенной службы», — сказал молдавский премьер.

Он добавил, что это еще одно доказательство дружественных отношений Молдавии и Украины. «Это шестой совместный контрольно-пропускной пункт и пример, когда Республика Молдова имеет возможность контролировать границу на центральном участке», — добавил он.

В свою очередь, Петр Порошенко отметил важность совместных проектов и объединения усилий в «европейских устремлениях» двух стран. «Сегодняшнее событие является примером единства: только совместными усилиями мы смогли обеспечить высокий уровень безопасности и стабильности в регионе», — подчеркнул президент Украины.

В настоящее время совместный контроль ведется на шести пунктах пропуска через границу: «Крива-Мамалыга», «Ларга-Кельменцы», «Бричень-Россошаны», «Джурджулешть-Рени», «Кучурган-Первомайское» (на приднестрвоско-украинской границе) и «Паланка-Майяки-Удобное».

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Блокада Приднестровья
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