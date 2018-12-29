В Китае прошел суд над явившимся с повинной политическим советником

Нанкин, Китай, , 04:57 — REGNUM Бывший политический советник Китая предстал перед судом центральной провинции Цзянсу за взяточничество в размере свыше 64,78 млн юаней (около $9,44 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Ай Вэньли являлся бывший председателем Хэбэйского провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая. Он добровольно сдался Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии в июне 2018 года.

Он обвиняется во взяточничестве, пользуясь его должностными положениями, а также лоббировании интересов третьих лиц в период с 2005 по 2013 годы. Ай полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние в содеянном. Более 50 человек присутствовали на заседании. Приговор будет оглашен позже.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель Шанхайского управления аэропортами был уличен во взяточничестве и выводе незаконно полученных средств на счета в иностранных банках, а также недекларировании части своих доходов.

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