Понедельник, 31 Декабря 2018 года
06:24:03 МСК

Улица Тверская в Москве станет пешеходной

Общество

Ограничения действуют с 31 декабря по 2 января

Москва, 31 декабря 2018, 06:24 — REGNUM  В центре Москвы улица Тверская закрыта для движения автомобилей, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Ограничения действуют с 14:00 31 декабря по 2 января. Они вызваны проведением в столице новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество».

На Тверской пройдут спектакли и концерты с участием российских и зарубежных артистов. Кроме того, здесь состоятся спортивные и цирковые шоу, а также интеллектуальные игры.

Главную тему торжеств на Тверской назвали «Новый год моего детства». Оформление и культурную программу посвятили истории зимнего праздника. Отправной точкой стали 50-е года прошлого века.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить